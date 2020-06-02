«بلدية دبي» تؤكد سلامة مضادات الجراثيم "COSMO" المتداولة بالإمارة

أكدت بلدية دبي أن منتجات مضادات الجراثيم للعلامة التجارية (COSMO)، والمتداولة في السوق المحلية في إمارة دبي، هي منتجات مسجلة في نظام (منتجي)، وقالت مدير إدارة الصحة و السلامة في البلدية الدكتورة نسيم رفيع، إنه تم التحقق من سلامتها و فاعليتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة لدى بلدية دبي، بالإضافة الى سحب العينات بشكل دوري من الأسواق المحلية لغرض التحليل والمطابقة والتأكد من مطابقة جميع التشغيلات التي يتم توزيعها في الأسواق، حيث تم تكثيف برامج الرقابة تماشياً مع زيادة الطلب في الاسواق على المطهرات والمعقمات المتداولة في الاسواق المحلية وضماناً لصحة وسلامة المجتمع.

جاء ذلك بعدما حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية أمس، من منتج معقم اليدين "Hand Sanitizer Spary (Cosmo) لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الايثانول والايزوبروبانول المعقمة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

وقالت الدكتورة نسيم لـ"الإمارات اليوم" إنه جارٍ التنسيق مع الشركة المعنية بالمنتجات في الدولة نحو التحقق من التعميم الصادر من قبل الهيئة العامة للغذاء و الدواء في المملكة العربية السعودية، والتأكد من مصدر العينات التي تمت الإشارة اليها في التعميم، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع الجهات المختصة في المملكة لغرض اتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات المعمول بها.