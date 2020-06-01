اعتماد دبلوم مهني لتأهيل مدربين لتعليم أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن اعتماد الهيئة الوطنية للمؤهلات للدبلوم المهني، لتأهيل مدربين في مجال تعليم وتدريب أصحاب الهمم، وهو مؤهل مهني وطني تم تطويره من قبل لجنة وطنية معتمدة من الهيئة الوطنية للمؤهلات. يهدف المؤهل إلى الاستثمار برأس المال البشري المواطن لغرض تأهيل وظيفة مساعد مدرب لخدمة أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا، ورفع كفاءة العمل للكوادر التربوية.

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حرص المؤسسة البالغ على وضع وتنفيذ التصورات والاستراتيجيات، التي تنسجم مع الخطط التنموية للدولة وأهدافها المستقبلية، والتي تصبّ في استثمار الإنسان بالدرجة الأولى، ودعم استدامة برامج التأهيل والتطوير والارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي والمهني لكوادرها التربوية والإدارية، بما يعزز أداء المؤسسة لضمان قدرتها على تقديم أفضل وأرقى معايير الرعاية والتأهيل العالمية لمنتسبيها من أصحاب الهمم.

وقال في تصريح بمناسبة اعتماد الدبلوم المهني، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، إن الإمارات تواصل مسيرة التنمية والبناء لتلبية طموحات شعب الإمارات، والوصول إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات، وأن مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية مستمرة للعبور إلى المستقبل، وذلك وفق منهجية واضحة تعتمد على استشراف المستقبل، ورسم الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي يتشارك فيها جميع أبناء الوطن من مواطنين ومقيمين لإيجاد أفضل الحلول للتحديات، وتأمين أفضل مستويات الحياة للأجيال المقبلة، خصوصاً في كل ما يتعلق بتعليم وتأهيل أصحاب الهمم، وتدريب الكوادر القادرة على دعمهم لاستمرار مسيرة العطاء والتنمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news