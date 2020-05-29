«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميَّز في مزاد إلكتروني

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 300 رقم رباعي وخماسي مميز للوحات مركبات من فئات (A.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T) وذلك في ثاني مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري، والـ60 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني اعتباراً من الأحد المقبل، فيما سينطلق المزاد في الساعة الثامنة صباحاً يوم الأحد السابع من يونيو المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه إلى الهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني (www.rta.ae) أو من خلال التطبيق «دبي درايف».

وأفادت الهيئة بأن المزادات الإلكترونية تتسم بأهمية خاصة لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة فيها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، لافتة إلى أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز خدماتها الإلكترونية التي تطرحها عبر خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

وأشارت إلى تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع لها، وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد التي تُسهم في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال بالرقم 8009090.

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