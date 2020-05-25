حالة الطقس في الدولة خلال اليومين القادمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدول ستتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال اليومين القادمين.

وذكر بيان للمركز أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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