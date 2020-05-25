بالفيديو.. الإمارات تشهد تساقطاً للأمطار وحركة رياح نشطة

تشهد مناطق متفرقة من الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتساقطاً للأمطار يتراوح بين خفيف وغزير على بعض المناطق.
وناشد المركز الوطني للأرصاد، في بيان له اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتكون السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً.
#أمطار على وادي شوكة في #رأس_الخيمة#المركز_الوطني_للأرصاد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Gh3gsuAswk— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 25, 2020
وقال المركز إن سرعة الرياح تصل إلى 50 كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية وذلك حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
#أمطار على طريق الشارقة- كلباء.#المركز_الوطني_للأرصاد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qgJrJ0Fdm3— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 25, 2020
وأوصت الجهات المختصة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصةً على الطرق الخارجية، وذلك بسبب هطول الأمطار، ودعت إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر.
#أمطار على وادي براق في #رأس_الخيمة.#المركز_الوطني_للأرصاد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/posukGfykv— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 25, 2020
جريان أودية شرق منطقة شوكة في #رأس_الخيمة #المركز_الوطني_للأرصاد#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/awVwxZoCGH— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 25, 2020
#المركز_الوطني_للأرصاد : طريق كلباء - الشارقة حالياً بسبب غزارة الأمطار.#حالة_الطقس#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/xJQGWfi1TX— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 25, 2020
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news