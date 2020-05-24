محمد بن راشد: اختلف العيد.. وبقيت المحبة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهنئة إلى شعب الإمارات، والشعوب الإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لشعوب العالم الاستقرار والصحة والسعادة.

وقال سموّه: «إن العيد يأتي هذا العام مختلفاً عما سبقه من أعوام»، مشيراً إلى جائحة «كوفيد-19»، التي تجتاح العالم، مؤكّداً أن «المودة والمحبة، والتواصل عن بُعد، ستبقى رغم هذا الظرف».

وقال سموّه في تغريدة على «تويتر»: «اختلف العيد هذا العام عن كل الأعوام.. وبقيت المودة والمحبة والتواصل عن بُعد.. كل عام وشعبنا بخير.. كل عام وشعوبنا الإسلامية بخير واستقرار وطاعة وعافية. كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها.. وأرحم ببعضها.. وأسعد بصحتها وعافيتها».

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