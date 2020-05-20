تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني في المناطق الصناعية والعمالية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارتا الداخلية والموارد البشرية و التوطين، عن تقديم موعد التعقيم الوطني في المناطق الصناعية والعمالية على مستوى الدولة ساعتين، ليبدأ من الساعة الـ6 مساء إلى الـ 6 صباحاً اعتباراً من اليوم.

و أهابت الوزارتان في بيان لهما بالجميع ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلنة، إلا في حالات الضرورة و الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news