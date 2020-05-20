المصدر: الامارات اليوم

كثافة

لاحظ زوّار لـ«رامز مول» بالشارقة أن المركز يستقبل عدداً كبيراً من المتسوقين في الوقت نفسه، ويصل إلى الطاقة الاستيعابية القصوى، مع عدم التزام واضح من الكثيرين بتعليمات التباعد الجسدي. الملاحظة ذاتها وردت من قراء زاروا أحد فروع «نيستو» بعجمان أخيراً، وحذروا من خطورة كثافة المتسوقين.

حجز

تتيح بعض وكالات السفر عبر الإنترنت إجراء الحجوزات لرحلات الطيران، ويتم إلغاؤها في ما بعد، إثر تمديد قرارات تعليق السفر تأثراً بفيروس كورونا، ويتم الاحتفاظ بالمبالغ المالية وفق الشروط التي تنظم علاقتها مع شركة الطيران، وطالب متعاملون باعتماد سياسات استرداد مرنة في هذه الظروف.

اشتراك

قال متعامل إنه تقدم بطلب للاشتراك في باقة تلفزيونية مجاناً للأشهر الستة الأولى، وذلك بناءً على تأكيد مندوب شركة الاتصالات المعنية، لكنه فوجئ بإضافة مبلغ مالي على الفاتورة خلال الشهر الأول، فتواصل مع الشركة للاستفسار عن الأمر، لكنه لم يحصل على إجابة واضحة.

كمامات

لاحظ قراء ارتداء كثير من الناس كمامات للوجه مصنوعة من القماش، على الرغم من أن بعض المتخصصين يرون أن هذا النوع من الكمامات غير مُجدٍ للوقاية من فيروس «كورونا»، ما يتطلب توضيحاً من الجهات المعنية.

متطوعون

أثنى قراء على التعامل الإيجابي من المتطوعين في توجيه زوّار «الجيمي مول» في مدينة العين، حيث يبذلون جهوداً واضحة لإرشاد المتسوقين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، مع احتفاظهم بالابتسامة الدائمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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