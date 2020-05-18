عدم وضع تذكرة المواقف في دبي على واجهة المركبة يعد مخالفة في مناطق الأجهزة القديمة

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضرورة وضع التذكرة الورقية للمواقف على واجهة المركبات في المناطق التي تتوفر فيها الأجهزة القديمة المعروفة باللون البرتقالي يعد مخالفة تستحق الغرامة، مضيفة أنها ليست كأجهزة الدفع الحديثة الموجودة في بعض المناطق والتي توثق عملية تسديد الرسوم بطريقة فورية والكترونية.

وبدأت الهيئة في مطلع العام الحالي بتركيب أجهزة المواقف الحديثة التي يمكن تمييزها بلونها الأزرق، والمزودة بشاشة تفاعلية تسمح للمتعامل بإدخال بيانات المركبة واصدار تذكرة إلكترونية، من دون الحاجة الى طباعة تذكرة ورقية ووضعها على الواجهة الامامية للمركبة.

ويأتي توضيح الهيئة تجنبا لأي لبس في فهم العملاء لشروط استخدام مواقف المركبات في دبي وحرصا على عدم فرض أي غرامات عليهم في حال عدم وضعهم للتذكرة بشكل واضح بالنسبة لمستخدمي المواقف الذين يدفعون مباشرة من خلال أجهزة الدفع القديمة.

وأفادت الهيئة أنه يتوجب على مستخدمي المواقف العامة في المناطق التي لا تتوفر فيها الأجهزة الحديثة، الاستمرار في إبراز التذكرة الورقية على الواجهة الأمامية لمركباتهم لتجنب المخالفات، لافتة الى إمكانية دفع الرسوم عبر الوسائل الذكية التي تشمل التطبيق الذكي والرسائل النصية، التي تغني بشكل كامل عن ابراز اي تذكرة ورقية في كافة المناطق.

ويمكن للعملاء الدفع برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة متضمنة رمز المنطقة ورقم لوحة المركبة وعدد ساعات استخدام الموقف المستحقة للرسوم، حيث لا تحتاج هذه الطريقة الى اصدار تذكرة، فيما يتأكد المفتشين من دفعهم للرسوم من خلال المسح الذكي للوحات مركباتهم.

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في دبي في المناطق التي تحمل الرمز A ، درهمان لنصف ساعة، و 4 دراهم لكل ساعة ، و8 درهم لساعتين ، فيما تختلف الرسوم وفقا لرمز المنطقة الذي يعبر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي ستعمل على تركيب أجهزة المواقف المحدثة المزودة بشاشة تفاعلية على مراحل حتى يتم الانتهاء من تركيبها في كل المناطق بحلول العام 2022.

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