«الإمارات اليوم» تُصدر ملحقاً خاصاً بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تُصدر «الإمارات اليوم» ملحقاً خاصاً، يتم توزيعه اليوم، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يواكب يوم 19 رمضان، متضمناً العديد من الموضوعات ورسوم الغرافيك، تسلط الضوء على إرث غني تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في المجالات الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

وتكتسي المناسبة هذا العام أهمية استثنائية، في ظل ما يواجهه العالم من ظروف صعبة بسبب جائحة «كورونا»، إذ تبرز أهمية إرث المغفور له، في التأسيس لعلاقات دولية قائمة على التعاون، لما فيه مصلحة البشرية، ومجابهة الأخطار التي تتهدّد الجميع من دون استثناء.

للإطلاع على موضوع - على خُطى «زايد الخير» - صفحة 02 كاملأً ، يرجى الضغط على هذا الرابط

2 للإطلاع على موضوع - على خُطى «زايد الخير» - صفحة 03 كاملأً ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

لإطلاع على موضوع - الإمارات تلمّ شمل عائلات فرّقها «كورونا» - صفحة 04 و05 كاملأً ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على موضوع - مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.. «الخير يجب أن يعمّ أصدقاء الإمارات وأشقاءها» - صفحة 06 كاملأً ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على موضوع - «زايد».. مواقف إنسانية خالدة في الأزمات والكوارث - صفحة 07 كاملأً ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على موضوع - على خُطى «زايد الخير».. مساعدات خارجية مسـتمرة لمجابهة «كوفيد-19» - صفحة 08 و09 كاملأً ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على موضوع - مبادرات فردية تزرع بذرة العطاء.. فينمو الخير - صفحة 10 كاملأً ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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