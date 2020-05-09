محمد بن راشد يهنئ صحيفة "البيان" بمرور 4 عقود على تأسيسها

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالمهنية العالية التي تتميز فيها صحيفة "البيان" بمناسبة مرور أربعة عقود على تأسيسها.

وقال سموه، في تغريدة على تويتر: "أربعة عقود على تأسيس البيان.. أدت مهمتها وواجباتها بامتياز".

وأضاف سموه: "نالت البيان ثقة المواطن والمسؤول معاً.. فكانت شريكاً".

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التوفيق لقيادة صحيفة "البيان"، وأسرتها، وقال: "نتوقع منكم الثبات على المثابرة والمبادرة لتكون دوماً صوت الوطن والحقيقة".

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