إدارة أمن المواصلات تتبنى تجربة نظارة ذكية لمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات

المصدر: محمد فودة-دبي

بدأت إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي تجربة نظارة الذكية طراز Rokid T1 لقياس درجة حرارة مستخدمي قطاع النقل والمواصلات بطريقة آمنه، بحسب مدير الإدارة العميد عبيد الحبثور الذي أشار إلى أنها النظارة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وصممت للوقاية من الأوبئة إذ تدمج تكنولوجيا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تم استخدامها في الصين وأثبتت فاعلية في قياس درجة الحرارة بدقه عالية.

وقال الحبثور إن النظارة الذكية تكشف أحد أبرز أعراض فيروس كوفيد-19 وهو ارتفاع درجة حرارة الشخص المصاب، ما يسهل مهام عناصر التأمين في المواقع التي تشهد كثافة بشرية مثل محطات المترو والحافلات بتسجيل القراءات المطلوبة، والتعرف على الأشخاص الذي يعانون من ارتفاع درجات الحرارة عن طريق الإشعاع الحراري بدقة وسرعة، باستخدام تقنية ذكية تطلق تنبيهات وتحذيرات صوتية حسب حالة الشخص، ما يتيح التعامل مع الحالات المشبوهة من قبل رجال الأمن بعد تلقيهم إشعاراً بحالته.

واضاف أن النظارة تستطيع الكشف حراريا على مسافة مترين، وتمسح حرارة مائة شخص في الدقيقة الواحد وتتميز بخفة الوزن 180 جم، والتوازن، فضلاً عن تصميمها الأنيق ما يساعد على ارتدائها لفترات طويلة ومسح حرارة الأجسام المتحركة، فضلاً عن إمكانية تطوير خواص النظارة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإضافة اختصاصات أخرى إليها مثل تقنية التعرف على الوجوه بالإضافة إلى ربطها بغرف العمليات.

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