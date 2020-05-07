لجنة تطوع بالشارقة لمكافحة جائحة «كورونا»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة التطوع في إمارة الشارقة. ونص القرار على أن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى «لجنة التطوع في إمارة الشارقة»، تهدف إلى تنظيم التطوع خلال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتتبع اللجنة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وترفع تقاريرها عن أنشطتها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها إليه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة وهي: وضع المعايير والضوابط المتعلقة بتطوع موظفي حكومة الشارقة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتنظيم وتنسيق إطلاق المبادرات التطوعية بإمارة الشارقة الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس المستجد، والتنسيق مع الجهات المختصة لإطلاق المبادرات التطوعية المتاحة في إمارة الشارقة من خلال مركز الشارقة للتطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وأي اختصاصات أخرى تحال للجنة من المجلس التنفيذي للإمارة.

• «اللجنة» مختصة بوضع معايير وضوابط التطوع، خلال «كورونا».

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