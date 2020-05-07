رمضان 30 يوماً في الإمارات

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون رمضان هذا العام 30 يوماً، وأن يكون هناك اتفاق بين غالبية الدول العربية على غرّة شهر شوال.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «هلال شهر شوال 1441 يولد الجمعة 22 مايو 2020، الساعة 21:39، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو 2020، غرة شوال، وبهذا من المتوقع أن يكمل شهر رمضان 30 يوماً».

وأضاف الجروان أنه عادة يستمر شهر رمضان (وأي شهر في التقويم الهجري) قرابة ثلاث سنوات في الشهر الميلادي نفسه، لذا من المتوقع أن يبدأ رمضان المقبل في 13 أبريل 2021، ورمضان 1443 هـ في 2 أبريل 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news