صيانة 2136 محوّلاً كهربائياً في الشارقة خلال عام

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

انتهت هيئة كهرباء ومياه الشارقة من صيانة أكثر من 2136 محولاً، واستبدال 31 محولاً خلال الـ12 شهراً الماضية، وفق أفضل المواصفات في عدد من مناطق مدينة الشارقة، وذلك في إطار خطة الهيئة الشاملة واستراتيجيتها لتعديل وتطوير شبكات الكهرباء وتحقيق الثبات والاستقرار للشبكات وتلبية متطلبات التوسعات الجديدة.

وقالت الهيئة إن «مكتب الرحمانية للصيانة ومعالجة الأعطال نفذ خطة متكاملة خلال الأشهر الماضية لإنجاز صيانة هذه المحولات واستبدال بعضها»، مشيرة إلى أن «المناطق التي تمت صيانة محولاتها واستبدال بعضها هي الرحمانية، والنوف، والقراين والجرينة، والفلاح، ومطار الشارقة الدولي، والمدينة الجامعية، ومستشفى الجامعة، وأم فنين، ومويلح، والزاهية، والمنطقة الحرة».

وأوضحت أن صيانة المحولات واستبدالها يأتي في إطار حرص الهيئة على مواصلة التطورات الضرورية والتوسع في المشروعات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه من قبل المناطق التجارية والسكنية والصناعية.

وأضافت أن الهيئة تنفذ في كل عام مشاريع عدة لتطوير الشبكات واستبدال المحولات وصناديق الكهرباء القديمة بأخرى حديثة بالتعاون مع شركات عالمية وبمواصفات عالية الجودة، متوافقة مع أفضل معايير الأمن والسلامة، إذ يتم تصميم الصناديق الجديدة لتضفي جمالية على المكان.

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