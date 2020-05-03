«زايد للإسكان» يدعم سوق المقاولات بـ 250 مليون درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد برنامج الشيخ زايد للإسكان بأنه يدعم ما يزيد على 10 آلاف مشروع فردي، تنفذها شركات استشارات ومقاولات وطنية صغيرة، كما دعم البرنامج، خلال الشهر الماضي، سوق المقاولات بصرف دفعات بقيمة 250 مليون درهم للمشروعات الفردية فقط، وذلك عن طريق التمرير الإلكتروني، بعد تدقيق التقارير المصورة المعتمدة والمرسلة من قبل استشاري المشروع.

وأوضح البرنامج، لـ«الإمارات اليوم»، أنه ينفذ حالياً أربعة مشروعات أحياء سكنية ضخمة، في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، والتي تستلزم متابعة العمل فيها إجراءات وقائية، للحفاظ على سلامة العاملين فيها، بمن فيهم العمال أو المهندسون أو المقاولون، أو غيرهم.

وأكد البرنامج نجاحه في تنفيذ الاستلام الابتدائي للمشروعات الفردية عن بُعْد، من خلال توجه استشاري المشروع في موعد الاستلام الابتدائي المقرر إلى موقع المسكن المراد تسليمه، والتواصل مع مهندس البرنامج من خلال اتصال الفيديو المباشر وتصوير الأعمال كافة المراد معاينتها، ثم يقرّر مهندس البرنامج بجواز الاستلام أو استكمال أية ملاحظات، إن وجدت، ويوقع كل من استشاري ومقاول المشروع والمستفيد على محضر الاستلام، ومن ثم إرسال نسخة إلكترونية إلى البرنامج لاستكمال الإجراءات، وذلك بهدف التقليل من الزيارات الميدانية للمشروعات الفردية.

وفي مشروعات الأحياء السكنية، اعتمد البرنامج نظام الاجتماعات بتقنية الاتصال المرئي (video call) في جميع المشروعات، وبين الطاقم الفني والموردين والمقاولين.

ولفت البرنامج إلى أنه يتم فحص العمالة في مشروعاته الإنشائية، بمعدل يفوق 500 عامل يومياً، وذلك قبل دخولهم مواقع العمل، وكذلك عند مغادرتهم، كإجراءات احترازية ووقائية للحد من إمكانية الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويطبق البرنامج اشتراطات الصحة والسلامة في تنفيذ المشروعات التابعة له، من خلال أربعة إجراءات، هي: تقسيم الأنشطة في المواقع الإنشائية إلى مناطق منفصلة، لضمان تقليل تجمعات العمال وتحقيق التباعد الجسدي، وإلزام المقاولين بنقل العمال من السكن إلى المواقع، بما لا يتجاوز 25% من السعة الاستيعابية للحافلات في المرة الواحدة، وكذلك إلزام الجميع بتطبيق إجراءات الوقاية الشخصية مثل ارتداء الكمامات والقفازات، إضافة إلى التعقيم الدوري للمواقع والمكاتب التابعة لها.

وأشار البرنامج إلى تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في تنفيذ مشروعات الأحياء السكنية، التي تتوزع على أربع إمارات، هي: دبي بـ341 مسكناً، ونسبة إنجاز لجميع المجموعات بلغت 80%، والشارقة بـ818 مسكناً، ونسبة إنجاز لجميع المجموعات 60%، وعجمان بـ899 مسكناً، ونسبة إنجاز لجميع المجموعات 52%، ورأس الخيمة بـ960 مسكناً ونسبة إنجاز لجميع المجموعات 73%.

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