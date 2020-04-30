منافذ بيع توفر الكمامات والقفازات مجاناً للزبائن

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

رصدت «الإمارات اليوم» منافذ بيع في المناطق الشمالية، ترفض دخول الزبائن إليها دون ارتداء الكمامات والقفازات، التزاماً بالتعليمات والاشتراطات الوقائية التي أصدرتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد مسؤولون في المنافذ أنها غير مسؤولة عن توفير الكمامات والقفازات للزبائن، بل عن توفير معقمات الأيدي عند المداخل، بناء على تعليمات الجهات الحكومية، فيما وفرت منافذ بيع أخرى كمامات وقفازات مجانية للزبائن. وأكدت أن ذلك يأتي حتى لا تتحول الإجراءات الاحترازية المطبقة على الزبائن إلى سبب لنفورهم منها.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية، في رأس الخيمة، إن منافذ البيع ملزمة بتوفير معقم اليد عند المداخل، وفقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وغير ملزمة بتوفير الكمامات والقفازات للزبائن مجاناً.

وتفصيلاً، طالب مستهلكون الجهات المعنية بإلزام منافذ البيع بتوفير كمامات وقفازات من الأنواع غير المكلفة مجاناً للزبائن، باعتبارها ضمن الإجراءات الصحية والوقائية من فيروس «كورونا».

ولفتوا إلى إمكان تعرض القفازات للتمزق أو التلف، فضلاً عن تلوث الكمامات أثناء التسوق، الأمر الذي يستدعي توفير بديل آخر.

وأشاروا إلى أنهم يفضلون الذهاب إلى منافذ البيع والمراكز التجارية، التي توفر الكمامات والقفازات لزبائنها.

وقال مسؤولون في منافذ بيع، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن الجهات الحكومية من بلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، ألزمتهم بتوفير معقمات اليد عند مداخل المنافذ، لتمكين الزبائن من تعقيم أيديهم عند الدخول والخروج. وأوضحوا أنهم لم يكتفوا بذلك، بل وفروا الكمامات والقفازات مجاناً للزبائن، لمساعدتهم على التسوق دون مخالفة التعليمات.

وأشار مسؤولون، في منافذ بيع أخرى، إلى أنهم غير مسؤولين عن توفير الكمامات والقفازات للزبائن مجاناً، لأن المنافذ مسؤولة عن توفير المعقمات فقط للزبائن، وفقاً لشروط إعادة فتح المراكز التجارية والمولات، والتي فرضتها الجهات الحكومية.

وأضافوا أنهم طبقوا الاشتراطات الوقائية، مشيرين إلى تركيب معقم اليدين عند مداخل المنافذ، وتعيين موظفين لتعقيم عربات التسوق، ووضع معقم عند منافذ الدفع، أما توفير الكمامات والقفازات فقالوا إنه سيكلفهم مبالغ مالية.

وذكروا أنهم يرفضون دخول أي زبون دون كمامات أو قفازات، لتفادي أي مخالفات أو غرامات مالية من الجهات الحكومية.

من جانبه، قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن الشايب، لـ«الإمارات اليوم»، إن منافذ البيع ملزمة بتوفير معقم اليد عند المداخل، وفقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، لكنها غير ملزمة بتوفير الكمامات والقفازات للزبائن مجاناً.

ولفت إلى أنه يمنع على منافذ البيع السماح بدخول أي مستهلك أو زبون، دون ارتداء الكمامات والقفازات.

وأوضح أنه في حال سمحت منافذ البيع لأي شخص بالدخول دون ارتداء الكمامات والقفازات، فسيتم توجيه إنذار لها، ومخالفتها حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وصولاً إلى إغلاق المنشأة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

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