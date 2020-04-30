إجلاء 10 عائلات و27 طالباً من إيطاليا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية، عمر الشامسي، أن البعثة الدبلوماسية الإماراتية في إيطاليا حرصت، منذ بداية ظهور الأزمة، على تشكيل لجنة طوارئ لحصر أعداد المواطنين الموجودين في إيطاليا والتواصل معهم، حيث تم التواصل مع 10 عائلات إماراتية، و27 طالباً إماراتياً، لضمان عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

ونوه الشامسي، خلال جلسة افتراضية استضافتها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، أخيراً، بالمبادرة المميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث كان سموّه أول قائد غير أوروبي يتواصل مع رئيس الوزراء الإيطالي، لعرض مساعدة الدولة على إيطاليا، إذ لاقت هذه اللفتة إعجاب الحكومة والشعب الإيطاليين، مؤكداً أنه في غضون أقل من 24 ساعة من المكالمة، تم التوجيه بتجهيز طائرة مساعدات طبية للشعب الإيطالي.

وقال إن «ما يميز هذه المساعدات أنها جاءت لترسخ المعاني النبيلة لرسالة الإنسانية، التي غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خصوصاً أن دولة الإمارات كانت من أولى الدول التي مدت يد العون لإيطاليا وغيرها من بلدان العالم، للإسهام في مكافحة هذا الوباء».

وسلطت الجلسة الافتراضية، التي أدارتها نائب مدير عام الأكاديمية، الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، بحضور مجموعة من طلاب الأكاديمية وطاقميها الأكاديمي والإداري، الضوء على دور دولة الإمارات على الساحة الدولية في خضم أزمة وباء «كورونا».

وكانت الأكاديمية أطلقت سلسلة جلسات افتراضية تحت عنوان حوارات دبلوماسية، صُممت لإتاحة المجال أمام طلاب الأكاديمية من دبلوماسيي المستقبل، للبقاء على تواصل وتفاعل مستمرين مع أبرز الدبلوماسيين محلياً وعالمياً.

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