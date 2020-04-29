"بلدية دبي" تطلق مبادرة الخيمة الرمضانية الافتراضية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلقت "بلدية دبي" مبادرة بعنوان "الخيمة الرمضانية الافتراضية"، وهي عبارة عن لقاء افتراضي عن بُعد لجميع موظفي الدائرة من مختلف الفئات، ليحل بديلاً عن اللقاءات في الخيم الرمضانية التي كانت تجمع أفراد المجتمع للحديث عن الموضوعات الاجتماعية المتنوعة، وذلك تماشياً مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والتزاماً من العاملين في الدائرة بالتوجيهات الصحية وتجنب الخروج من المنزل واستخدام القنوات الإلكترونية للتواصل، حيث يحرص سعادة مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري، على حضور هذا اللقاء الإلكتروني مع المديرين التنفيذيين والتحدث مع الموظفين عن الموضوعات الاجتماعية في جو اجتماعي رمضاني.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز سبل وطرق التواصل عن بُعد بين موظفي الدائرة في أجواءٍ قريبة من الأجواء الاجتماعية التي افتقدها المجتمع هذا العام خلال الشهر الفضيل، والتي هي جزء من شهر رمضان المبارك، كما يهدف اللقاء الأسبوعي الافتراضي إلى مناقشة مختلف الموضوعات الاجتماعية والثقافية، بعيداً عن أجواء العمل، مثل أثر التباعد الاجتماعي وكيف يمكن لكل منا أن يحمي عائلته ومجتمعه بالبقاء بعيداً عنهم، والحث على فعل الخيرات في شهر الصوم، والمتغيرات التي طرأت على الحياة الاجتماعية في ظل الظروف الحالية، مع تسليط الضوء على منظومة العمل عن بُعد للمحافظة على صحة وسلامة الجميع ودعم مبادرة "خليك في البيت"وكل ما يهم أفراد المجتمع، ودور التفكير الإيجابي في التعامل مع الظروف الاستثنائية، والتعاون المجتمعي مع الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص لتحقيق الإنجازات، الأمر الذي يسهم في فتح آفاق جديدة للأفكار الإبداعية.

وتجدر الإشارة إلى النجاح اللافت الذي حققته بلدية دبي في التعامل مع منظومة العمل عن بُعد، وذلك من خلال استمرارية تقديم خدماتها للجمهور واستجابتها لطلبات الخدمة والبلاغات في الوقت المحدد، وإتاحة هذه الخدمات من خلال القنوات الذكية المتنوعة للدائرة، مثل الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية والبريد الإلكتروني، الأمر الذي يجسد معايير التحوّل الذكي الذي تطبقه البلدية بشكل متميز.

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