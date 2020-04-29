المصدر: الامارات اليوم

متسولون

يشهد شارع الوحيدة 13A في منطقة الممزر تجمع متسولين بشكل مخالف لتعليمات التباعد الاجتماعي، للوقاية من انتقال فيروس كورونا، علماً بأن الشارع يخلو من المارة باستثناء مجموعات من المتسولين. ودعا السكان إلى إنهاء هذه الظاهرة.

تسوق

يعاني متسوقون يرتادون جمعية الاتحاد فرع اتحاد مول مشكلة الاكتظاظ، إذ يصعب تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب ترتيب الأغذية والحليب والألبان القريبة من بعضها، وكذلك الوقت المسموح به حسب القانون، المحدد بثلاث ساعات، مع عدم وجود عمالة مساعدة لوضع المشتريات في الأكياس، ما يؤدي إلى الوقوف فترات طويلة للمحاسبة.

كمامات

لاحظ قراء في ضواحٍ سكنية بدبي عدم التزام الكثير من الأفراد بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم خارج المنزل، على الرغم من أن قرار تخفيف القيود على الحركة في دبي يتضمن فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم لهذه المخالفة.

برامج

نصح قراء محطات التلفزة بالتدقيق في محتوى المسلسلات والبرامج الرمضانية، مشيرين إلى أن الكثير منها غير لائق، وبعضها يسوّق لفكرة التعذيب والسادية على نحو مثير للاستغراب، في حين تزدحم بعض الأعمال بالجرائم وتحطيم القيم بطريقة تترك أثراً سيئاً على الأطفال والشباب، خصوصاً أنها غير معالجة بطريقة ناضجة.

كتب

حصّلت مدرسة خاصة في أبوظبي رسوم الكتب الدراسية من ذوي الطلبة، إلا أن أولياء الأمور فوجئوا بعد تطبيق التعليم عن بعد بإرسال المدرسة الكتب بصيغة PDF ومطالبتهم بطباعتها على نفقتهم.

sekeek@emaratalyoum.com

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