الإمارات وباكستان تتفقان على ألية اجلاء العمال الباكستانيين

المصدر: دبي -وام

بحث وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي مع مساعد رئيس الوزراء الباكستاني وزير شؤون المغتربين ذو الفقار بخاري عبر الاتصال المرئي التعاون بين البلدين الصديقين لتسهيل عودة العاملين الباكستانيين الى بلدهم سواء المنتهية علاقة عملهم أو الراغبين بالاستفادة من مبادرة "الاجازة المبكرة " التي جاء اطلاقها في إطار المواقف الإنسانية لحكومة الامارات والحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتفق الجانبان على آلية اجلاء العمالة الباكستانية الراغبة بمغادرة الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في كلا البلدين مع إعطاء الأولوية للعمالة المنتهية علاقة عملها.

وثمن ناصر بن ثاني الهاملي خلال الاتصال المرئي تجاوب الحكومة الباكستانية وتعاونها لتسهيل استقبال الرعايا الباكستانيين العاملين في الدولة.

من جهته ، أشاد وزير شؤون المغتربين الباكستاني بحرص دولة الامارات على توفير الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد للعاملين في سوق العمل ومن ضمنهم العمالة الباكستانية مثمنا في الوقت ذاته مبادرة الاجازة المبكرة.

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