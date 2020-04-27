محمد بن راشد: كل التحية لمن ساهم إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «مكسبنا الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الإنسانية النبيلة»، معرباً سموه عن تحيته لكل من ساهم إنسانياً في تخفيف آثار انتشار فيروس «كورونا».

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفِي مساكن العمال.. بنك دبي الإسلامي.. وشركة إعمار.. وجمعية بيت الخير.. ودار البر.. ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية.. و12 ألف متطوع.. وغيرهم الكثير.. مكسبنا الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الإنسانية النبيلة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news