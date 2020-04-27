تحديد مواعيد زيارة نزلاء «عقابية أبوظبي» في رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حدّدت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء عن بُعد في الإمارة، عبر تطبيق نافذتين خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بُعد، وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بُعد حسب التواريخ والتواقيت التالية:

زيارة النساء تكون بدءاً من 26 ولغاية 29 أبريل الجاري من الساعة 2 ظهراً، ولغاية 4 مساءً، وتكون الزيارة يوم الخميس 30 أبريل من الساعة 2 ظهراً، ولغاية 4 مساء للمحامين.

وتحدّدت زيارة الرجال بدءاً من 3 ولغاية 6 مايو من الساعة 2 ظهراً، ولغاية 4 مساءً، وتم تخصيص يوم الخميس 7 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء للمحامين.

وتكون زيارة النساء من 10 ولغاية 13 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء، وتكون يوم الخميس الموافق 14 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء للمحامين، فيما تكون زيارة الرجال من 17 ولغاية 20 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء، ويوم الخميس 21 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء للمحامين، ثم زيارة النساء من 24 ولغاية 27 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء، ويوم الخميس 28 مايو من الساعة 2 ظهراً ولغاية 4 مساء يخصص للمحامين.

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