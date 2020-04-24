بلدية دبي تصدر قائمة إجراءات وقائية لإعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

أصدرت بلدية دبي قائمة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية في الإمارة، يستمر العمل بها حتى إشعار آخر، وسيتم متابعتها من خلال فرق التفتيش للتأكد من الالتزام الكامل بها ومخالفة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.



وأوضحت البلدية في تعميم وجهته إلى الصالونات الرجالية والنسائية في دبي، بضرورة الالتزام بزﻳﺎدة دورﻳﺔ والتنظيف والتطهير والتركيز على ﻣﻘﺎﺑﺾ اﻷﺑﻮاب واﻟﺴﻼﻟﻢ، وﻣﻨﺎﺿﺪ وأﺟﻬﺰة دﻓﻊ اﻟﻨﻘﻮد، وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑاﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، وﻛﺮاﺳﻲ الحلاقة وطاولات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ، كذلك تعقيم ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، وأﺣﻮاض ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻳﺪي واﻟﺸﻌﺮ، واﻷرﻓﻒ واﻻدراج واﻟﺨﺰاﺋﻦ، ودورات اﻟﻤﻴﺎه، كما ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ واﻷﻇﺎﻓﺮ ﻓﻘﻂ، وغسل اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن أو ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ.



وشملت الإجراءات ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ في أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺎﺷﻒ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وارﺗﺪاء ﻛﻤﺎم اﻟﻮﺟﻪ، وﻗﻔﺎز اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ووﺿﻊ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤسافات اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( 2 ﻣﺘﺮ) ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋلى ﻧﺴﺒﺔ إﺷﻐﺎل %30، وإﻟﻐﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر.



واشترطت البلدية إزاﻟﺔ ﻛل اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت، واﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺒﺪاﺋﻞ أﺣﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌـﺎم واﻟﺸﺮاب ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، وﻗﻴﺎس درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺧﻼل اﻟﻴﻮم، واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ في ﺣﺎل ﻇﻬﻮر أي أﻋﺮاض ﻋﺪوى ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ لمراجعة أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟﻌﻼج، وﻋﺪم ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن أﻋﺮاض ﻋﺪوى ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل، وﺗﻮﺛﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ في ﺳﺠﻼت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ في اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.



وأكدت على اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ في اﻟﺼﺎﻟﻮن ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، والإﻟﺘﺰام ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﻮن ﻣﻦ 12 ﻇﻬﺮاً، حتى 10 ﻣﺴﺎء، كذلك تشجيع اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻴﺔ.