المصدر: الامارات اليوم

تقييد

لاحظ قاطنون في ضواحٍ سكنية بدبي، عدم التزام البعض بقرارات تقييد الحركة خلال فترة التعقيم؛ لافتين إلى خروج أشخاص للمشي أو ركوب الدرّجات الهوائية، فضلاً عن التنزه برفقة الحيوانات الأليفة.

تعقيم

فيما تواصل الفرق المتخصصة تعقيم الأحياء والأرصفة في المناطق السكنية، لاحظ قراء استمرار ظاهرة البصق في الشوارع والأماكن العامة، مطالبين بإطلاق حملات توعوية للحد من هذه الظاهرة، خصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية.

صيانة

يعاني قراء عدم حرفية فنيي صيانة الأجهزة الكهربائية، الذين يقدمون خدمات الصيانة داخل المنازل، وقالت قارئة إنها استعانت بأكثر من فني صيانة لإصلاح المبرد، لكنهم فشلوا جميعاً في إصلاحه، على الرغم من طلبهم مبالغ كبيرة.

تباعد

على الرغم من وضع الكثير من المتاجر الكبرى، إشارات في الأرضيات، ترشد الزبائن إلى طريقة التباعد بين المتسوقين، والمسافة الآمنة بينهم، إلا أن كثيرين لا ينتبهون إلى وجودها، ولا يعيرون أي اهتمام بهذا الجانب!

إيجارات

يتوقع مستأجرون أن يقوم الملاك بتأجيل دفعاتهم الشهرية بالتزامن مع الظروف الحالية، إلا أن الكثيرين منهم يتجاهلون ما يصفه البعض بأنه واجب إنساني وأخلاقي في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يفرضها انتشار وباء كورونا عالمياً، ويطالبون المستأجرين بمستحقاتهم في وقتها دون تغيير.

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