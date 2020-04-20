إغلاق 5 مطاعم في رأس الخيمة لاستقبالها زبائن

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة خمسة مطاعم لاستقبالها زبائن، وعدم التزامها الاكتفاء بخدمة التوصيل إلى المنازل.

وقال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، فيصل عليون، إن الدائرة نفذت حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية في الإمارة، أسفرت عن إغلاق خمسة مطاعم نتيجة لعدم التزامها بالتعاميم الصادرة عن الدائرة بشأن الإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا.

وأوضح أن الحملة كشفت استقبال المطاعم لزبائن في مقرها، رغم تحذير الدائرة المتكرر عبر قنواتها الرسمية وعبر وسائل الإعلام المحلية المختلفة من استقبال الزبائن، ومطالبتها بالاكتفاء بخدمات التوصيل.