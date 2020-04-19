إنجاز 516 معاملة «عن بعد» يومياً ببلدية رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

كشف مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي، لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية بجميع إداراتها تنجز 516 معاملة يومياً، إذ تم تحويل 188 موظفاً وموظفة للعمل «عن بعد» من مختلف الإدارات في البلدية، وذلك حسب الفئات التي تم تحديدها، بناءً على التعميم الصادر عن دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، كما يتم التناوب بين موظفي البلدية بنسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، إضافة تحويل 154 موظفاً للعمل «عن بعد» في مختلف الأقسام، وذلك وفقاً لحاجة العمل ورؤية كل رئيس قسم.

وقال إن «البلدية حوَّلت جميع خدمات إدارة التخطيط والمساحة وإدارة الأراضي والاملاك وإدارة المباني والصحة العامة إلى خدمات الكترونية «عن بعد» للحد من حضور المتعاملين لمبنى البلدية، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف أنه تم إطلاق خدمة توصيل المعاملات إلى المراجعين، حفاظاً على سلامة متعامليها، بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات، ضمن استراتيجية حكومة رأس الخيمة لتعزيز التعاون بين الدوائر والمؤسسات الحكومية برأس الخيمة.

وأشار إلى أن البلدية فعلت خدمة استقبال طلبات المتعاملين عبر تطبيق «واتس آب» من الأحد حتى الخميس خلال أوقات العمل الرسمية، حيث تم تخصيص أرقام تواصل لإدارة التخطيط والمساحة وقطاع الأراضي والاملاك وإدارة المباني والصحة العامة لتلقي طلبات المتعاملين والرد عليها بشكل مباشر من قبل الموظفين المختصين، وذلك في إطار تطوير العمل «عن بعد» وإنجاز معاملات المتعاملين بأسرع وقت دون الحاجة لحضورهم لمباني البلدية.

وأوضح أن المتعاملين يمكنهم استخدام تطبيق حكومة رأس الخيمة الشامل، وإنجاز معاملاتهم من خلال اختيار نوع المعاملة في بلدية رأس الخيمة، ودفع الرسوم بشكل مباشر.