"الموارد البشرية" تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت "هيئة الموارد البشرية" اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتهدف اللائحة إلى المساهمة في تطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار بما يزيد مستوى التحفيز ويرفع كفاءة الأداء ويدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.

وتضمنت اللائحة بنوداً عديدة تنظم العلاقة بين الموظف والجهة الحكومية، أهمها تعيين الخريج المتدرب، والعمل الجزئي والعمل الإضافي، والترقيات، وتعيين المتقاعدين وتعيين أصحاب الهمم والتقييم والبدلات والإجازات.