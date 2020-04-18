3 فروع جديدة لبيع خضراوات وفواكه «حصاد مزارعنا» تدخل الخدمة في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، افتتاح ثلاثة فروع جديدة لمحلات «حصاد مزارعنا» لبيع المنتجات الطازجة من الخضروات والفواكه، وذلك في إطار التزامها بالمحافظة على إمداد الأسواق والمستهلكين باحتياجاتهم من السلع الغذائية، ومساعدة المزارعين في إمارة أبوظبي على تسويق منتجاتهم والنفاذ للأسواق المحلية.

وأعطت الهيئة حق تشغيل وإدارة هذه الفروع لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تجارة المنتجات الغذائية الطازجة، حيث تم افتتاح فرع في منطقة الشهامة بأبوظبي، وآخر في منطقة «العامرة» بالعين، بينما الفرع الثالث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ليرتفع بذلك عدد فروع محلات «حصاد مزارعنا» إلى تسعة فروع على مستوى إمارة أبوظبي، بواقع خمسة فروع في أبوظبي، وفرعين في العين وفرعين في منطقة الظفرة.

وتوقعت الهيئة أن يتم افتتاح فروع أخرى قريباً، وذلك في إطار خطة الهيئة للتوسع في افتتاح منافذ لبيع المنتجات الطازجة وتأمين وصولها لأكبر شريحة من المستهلكين، بالإضافة إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته في السوق، منوهة إلى أن محلات «حصاد مزارعنا» تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتسوق الآمن حيث يتم المحافظة على نسبة متسوقين لا تزيد عن 30 % من سعتها الاستيعابية، بالإضافة إلى اشتراطات التباعد وترك مسافة آمنة بين المتسوقين بمقدار متر ونصف المتر بين كل متسوق وآخر.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار والتجارة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ناصر محمد الجنيبي، أن افتتاح منافذ بيع جديدة لـ «حصاد مزارعنا» يعبر عن التزام الهيئة بتوفير السلع الأساسية إلى ما لا نهاية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمثل الخضراوات والفواكه إحدى السلع الأساسية ومطلباً حيوياً لكافة الأسر، مشيراً إلى أن إعطاء الشركات الوطنية حق تشغيل وإدارة منافذ بيع «حصاد مزارعنا» ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الرامية لتكامل أدوار الهيئات الحكومية والخاصة ودعم قدرات القطاع الخاص الوطني وتفعيل مساهمته في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق العيش الكريم ورفاهية كل من يعيش على أرض الإمارات.

وقال الجنيبي: «في ظل الطلب المتزايد على الخضروات والفواكه، ودعماً للمزارعين، تعمل الهيئة بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على التوسع في تسويق الإنتاج المحلي وتسهيل وصوله للمستهلكين في كافة الظروف والأوقات، حيث نحرص على تنويع قنوات التسويق لتوفير المنتجات المحلية لجمهور المستهلكين بطرق ووسائل مختلفة سواء كانت موسمية مؤقتة مثلما هو الحال في أسواق المزارعين الأسبوعية والتي تقام خلال الموسم الشتوي من نوفمبر إلى مايو، أو منافذ بيع دائمة في قلب المناطق السكنية على مستوى إمارة أبوظبي مثل منافذ بيع حصاد مزارعنا».

وأضاف: «كما تعتمد الهيئة على السيارات المبردة المتنقلة كوسيلة أخرى لتسويق المنتجات المحلية، بالإضافة إلى التوريد لمراكزبيع التجزئة الكبرى في الدولة، وتوفير المنتجات المحلية الطازجة لتجار الجملة في منطقة المينا في أبوظبي بصورة يومية»، موضحاً أن الهيئة تسعى لتعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة لعمليات تعبئة وتغليف وحفظ وتوريد المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى الأصول الثابتة الجاهزة كمنافذ بيع جذابة، وذلك للاستفادة منها في تسويق المنتجات المحلية والمحافظة على استقرار الأسواق والحيلولة دون حدوث نقص في السلع الغذائية ومنها الخضروات والفواكه، حيث تلتزم الهيئة باستمرار تدفق السلع للأسواق على مدار العام، لا سميا وأننا مقبلون على شهر رمضان الذي يشهد طلباً متزايداً على السلع الغذائية خاصة الخضروات والفواكه.

وذكر الجنيبي أن منافذ بيع «حصاد مزارعنا» أطلقتها الهيئة عام 2011، وهي إحدى القنوات الهامة لتسويق إنتاج مزارع أبوظبي من الخضروات والفواكه الطازجة، كما أنها إحدى الوسائل الأساسية لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد من المزرعة إلى المستهلك وتطوير سلسلة القيمة للمنتج المحلي لتأكيد تنافسيته في السوق، لافتاً إلى أن اهتمام الهيئة بسلسلة التوريد يبدأ من خدمات الدعم الفني والتشغيلي التي تقدمها على مدار العام لمساعدة المزارعين على زراعة محاصيل متنوعة وبجودة عالية، ثم توفير الخدمات ذات الصلة بالتسويق مثل التعبئة والتغليف والتوزيع لتصل المنتجات المحلية إلى المستهلك في أفضل صورة، ونتيجة لهذه السياسة التكاملية نجحت الهيئة بالتعاون مع المزارعين في تنويع الأصناف المزروعة في إمارة أبوظبي حيث يزيد عددها الآن على 42 صنفاً من الخضروات والفواكه عالية الجودة وكثير منها يتم إنتاجه في مزارع عضوية وأخرى حاصلة على شهادة «جلوبال جاب» العالمية.