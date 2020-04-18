«شرطة الشارقة» و«سلامة الطفل» تطلقان «#تحدي_البيت»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وإدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مسابقة #تحدي_البيت، لتشجيع الأطفال والشباب على استثمار أوقاتهم بتعلم مهارات جديدة والتأكيد على أهمية التزامهم بالبقاء داخل المنزل، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت المسابقة جميع الأطفال والشباب إلى وضع تحدٍ لأنفسهم لتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات الفنية، والعلمية، والرياضية، والترفيهية والدينية وغيرها، وتصوير التحديات ونشرها على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مع ذكر حسابَي إدارة سلامة الطفل (@childsafetyuae)، والقيادة العامة لشرطة الشارقة (@shjpolice)، واستخدام وسم #تحدي_البيت، مع دعوة أصدقائهم وإخوانهم للمشاركة في التحدي لنشر الحماس والطاقة الإيجابية بين أفراد المجتمع أثناء التزامهم بالحجر المنزلي.