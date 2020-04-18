المصدر: الامارات اليوم

خضراوات

لاحظ مستهلكون استغلال بقالات لظروف الالتزام بالبقاء في المنازل عبر إرسال ورقيات وخضراوات ذابلة وغير صالحة للاستهلاك، ضمن طلبات التوصيل، في محاولة لتصريفها، مع صعوبة إرجاعها مرة أخرى والانتظار لاستبدالها بعد المحاسبة عليها عند التوصيل.

تعقيم

طالب قراء بإصدار تعليمات تُلزم الشركات المتخصصة في إدارة المباني السكنية، أو الملاك، بتعقيمها بشكل يومي، بما في ذلك المصاعد والممرات والمداخل الرئيسة، وغيرها من المرافق التي تتبع لها، مواكبة لعملية التعقيم الوطني.

رسوم

منذ إعلان هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن إعفاء أولياء الأمور من بعض رسوم النقل المدرسي قبل نحو أسبوعين، مازال أولياء أمور طلبة بمدارس خاصة لم يصلهم أي إخطار بالخصم.

اتحاد

أثنى رياضيون على الخطوات التي ظل يقوم بها اتحاد كرة القدم، خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً على صعيد قراراته باستمرار إيقاف النشاط الرياضي في مختلف المسابقات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

انتظار

قال متعاملون إنهم يضطرون للانتظار فترات طويلة حتى يتم الرد على اتصالاتهم مع مراكز خدمة التواصل التي تتبع الشركات الكبيرة، لافتين إلى أن بعض الطلبات لا يمكن حلها إلا من خلال التواصل المباشر، مطالبين بالمرونة في إتاحة جميع الخدمات إلكترونياً، أو تفعيل خدمات الشكاوى على أن يتم الرد عليها خلال وقت قصير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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