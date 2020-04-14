«حمدان التعليمية» تطلق برنامج التلمذة للطلبة الموهوبين

المصدر: أمين الجمال- دبي

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أخيراً، برنامج التلمذة للطلبة الموهوبين، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويهدف البرنامج إلى تقديم رعاية متتابعة ومتخصصة للطلبة ذوي الموهبة على مستوى الدولة، واكتسابهم مهارات البحث العلمي على المستوى الفردي من خلال خبراء في مجال الفضاء بما يحقق أفضل استثمار ممكن لقدرات الطلبة ذوي الموهبة وخبرات المتخصصين.

وأكد الأمين العام للمؤسسة، الدكتور جمال المهيري، سعيها إلى تنفيذ برامج إثرائية تحفز الطلبة وترتقي بقدراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات، مضيفاً أن برنامج التلمذة يعد من البرامج الإثرائية، وهو يراعي حاجات الطلبة الفردية، إذ إنه يتيح الفرصة للطالب بالتقدم في مجال اهتمامه المحدد بما يسهم في بناء وتعميق معرفته، وذلك بإشراف مباشر ومتابعة متخصصة من أحد الخبراء المختصين في هذا المجال الأكاديمي العلمي.

ولفت إلى أن البرنامج يتيح الفرص أمام الطلبة الموهوبين لفهم النظريات والمفاهيم، ومعرفة مجالات التقدم التكنولوجي المرتبطة بمجال اهتماماتهم بما يسهم في زيادة خبراتهم بشكل رأسي في مجال تخصصي محدد، وتطوير مهارات الطلبة الموهوبين في مجال إجراء البحوث التطبيقية والعملية، فضلا عن مساعدة الطلبة الموهوبين في التعرف إلى ميولهم الأكاديمية.