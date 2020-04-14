حلاق «دليفري» تحيل الصالونات المخالفة للنيابة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أنه يمنع على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية تقديم خدماتها في المنازل، عبر خدمة «حلاق دليفري»، أو الترويج للخدمة بمختلف الوسائل، وأن في حال لم تلتزم المنشآت بقرار توقيف الخدمة سيتم إغلاقها وفرض غرامة مالية عليها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وكانت «الإمارات اليوم» رصدت رسائل نصية موجهة من صالونات حلاقة ومراكز تجميل، إلى الزبائن، عبر تطبيق «واتس أب»، تفصح فيها عن إمكان طلب خدمة حلاق، أو كوافيرة، إلى منازلهم، بعد إرسال عنوان الراغبين منهم في «الحصول على الخدمة» عبر التطبيق نفسه.

وحذر مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، فيصل عليون، صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية من تقديم خدماتها في المنازل، أو الترويج لذلك بمختلف الوسائل، لافتاً إلى أن الدائرة أصدرت، أخيراً، تعميماً بعدم استقبال الخدمات المنزلية للصالونات في الفترة الراهنة، والتعاون معها للإبلاغ عن أي إعلانات تتعلق بهذا الأمر.

وأوضح أن الدائرة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة، حال اكتشاف صالونات حلاقة رجالية ومراكز تجميل نسائية تمارس خدماتها داخل المنازل، حيث ستتم مخالفة المنشأة وإغلاقها وتغريمها 2000 درهم، وفي حال تكرار المخالفة سيتم تغريم الصالون أو المركز خمسة آلاف درهم، وتحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشار إلى أن ممارسة تلك الأنشطة في الفترة الحالية تمثل خطراً على صحة وسلامة أفراد المجتمع لإمكانية الإصابة بفيروس «كورونا» عبر تقديم الخدمة واستعمال المعدات، وعليه فإن الامتناع عن هذه الخدمات يمثل واجباً وطنياً لأفراد المجتمع، مع عدم الاستهانة بتلك الممارسات، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.