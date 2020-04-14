«كهرباء الشارقة» تخفض إنارة الشوارع خلال «التعقيم»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فعّلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مبادرة «ترشيد استهلاك الطاقة» خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، من خلال تخفيض إنارة الشوارع بإطفاء أكثر من 3000 عمود إنارة، حرصاً من الهيئة على تشجيع السكان على التزام منازلهم وضرورة الحفاظ على البيئة والسعى إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة اتخذت خطوات إيجابية لتخفيض إنارة الشوارع حيث تقل الحاجة إلى تشغيل الإنارة بكامل طاقتها مع خلو الشوارع من المارة ووسائل المواصلات، أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني، والتي قررتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19).

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تخفيض معدلات الاستهلاك ووقف الهدر فى الموارد الطبيعية، وأسهمت فى توفير معدلات من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التى تعدُّ من أكبر التحديات التى تواجه العالم، كما وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة فى جميع المشروعات التى تنفذها، مؤكداً أن المبادرة ستشمل تخفيض الإنارة في عدد من الشوارع بحيث لا يكون له تأثير في تحسين الرؤية.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي تأكيداً على التزام الهيئة بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، ورفع مستوى الوعى بأهمية الحفاظ على مقدرات الطبيعة، والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وصحية.