«كهرباء الشارقة» تخفض إنارة الشوارع خلال «برنامج التعقيم»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

فعلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مبادرة لترشيد استهلاك الطاقة، خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، من خلال تخفيض إنارة الشوارع بإطفاء أكثر من 3000 عمود إنارة بهدف تشجيع السكان على التزام منازلهم، إلى جانب الحفاظ على البيئة والسعى لترسيخ معايير متفوقة فى هذا المجال، والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.



وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة اتخذت خطوات إيجابية لتخفيض إنارة الشوارع حيث تقل الحاجة إلى تشغيل الإنارة بكامل طاقتها مع خلو الشوارع من المارة ووسائل المواصلات، أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني والتي قررتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19).



وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تخفيض معدلات الاستهلاك ووقف الهدر فى الموارد الطبيعية، من خلال الخطة التى نفذتها وأسهمت فى توفير معدلات من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم، كما وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة فى جميع المشروعات التى تنفذها، منوها بأن المبادرة ستشمل تخفيض الانارة في عدد من الشوارع بحيث لا يكون لها تأثير على تحسين الرؤية.



وأضاف أن المبادرة تأتى تأكيداً على التزام الهيئة بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعى بأهمية الحفاظ على مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وصحية.



وأكد أن نظام الإدارة الإلكتروني على أعمدة إنارة الطرق يتيح سيطرة أكبر مما يسهم في رفع فاعلية الإنارة ويؤمن تحكماً أوسع وأسرع.

