وظائف "فورية" للمقيمين في 19 مجال عمل بالقطاع الخاص.. تقدّم لها

المصدر: أشرف جمال –أبوظبي

رصدت «الإمارات اليوم» عدداً كبيراً من الوظائف «الفورية» المتاحة على سوق العمل الافتراضية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والمخصصة لغير المواطنين (المقيمين)، الذين تأثرت جهات عملهم من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد–19)، المعروف باسم «كورونا المستجد».

ومثّل معظم الشواغر، المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للسوق الافتراضية، عشرات المهن والوظائف المتنوعة ضمن 19 قطاع عمل، إذ تنوعت الوظائف بين فرص عمل دائمة وأخرى بعقود «مؤقتة» تصل إلى ستة أشهر، فيما راوحت الرواتب المعلنة للوظائف المتاحة بين 3000 و10 آلاف درهم شهرياً.

وبحسب البيانات المتاحة عبر سوق العمل الافتراضية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تم تسجيل شواغر في عشرات المهن لدى 19 قطاع عمل، إذ سجّل قطاع «الإنشاءات» شواغر في مهن: (مهندس ميكانيكي، أمين مخازن، مهندس تخطيط، مهندس هياكل، مسؤول صيانة، عامل بناء، عامل حدادة، ونجّار)، فيما سجل قطاع «صناعة التجهيزات الغذائية» شواغر في مهنة «مساعد شيف»، بينما سجّل قطاع «التجارة الإلكترونية»، شواغر في مهنتي (موظف مركز اتصال، وتسويق بقالة).

ووفقاً للسوق الافتراضية، سجّل قطاع «المطاعم» شواغر في مهنتي: (نادل، ومديري مطاعم)، فيما طلب قطاع «العلاقات الحكومية» شواغر في مهنتي: (مدقق حسابات، واختصاصي توظيف)، كما طلب قطاع «الخدمات القانونية» شواغر في مهنة «مستشار قانوني»، بينما رصد قطاع «برامج الكمبيوتر» شواغر في مهنة «مبيعات تكنولوجيا المعلومات»، وكذلك رصد قطاع «صناعة السيارات» شواغر في وظيفة «أخصائي رواتب».

وخصص قطاع «التسويق والإعلان» شواغر في مهن: (مبيعات عبر الهاتف، أخصائي تسويق، مصمم غرافيك)، كما طلب قطاع «العقارات» وظيفة «مدير علاقات متعاملين»، وقطاع «الاستشارات التجارية» وظيفة «أخصائي توظيف»، فيما طلب قطاع «البيع بالتجزئة» وظفيتي: (خبير مبيعات، وممثل خدمة عملاء)، بالإضافة إلى وظيفة محاسب في قطاع «المحاسبة والتدقيق».

ووفر قطاع «المستشفيات والعيادات الطبية» شواغر في مهنة ممرض، كما طلب قطاع «الرعاية الصحية» مهن: (مدير موارد بشرية، مسؤول موارد بشرية، أخصائي توظيف، مسؤول شؤون مرضى، ممرضات نساء، ممرضات رعاية منزلية، ممرضات عربيات)، بينما طلب قطاع «النقل» مهن: (سائق، مشغل حفارة، ومشغل لودر).

وتضمنت قائمة الشواغر، كذلك، موظفات مبيعات في قطاع «إدارة المناسبات والخدمات»، ومدير موارد بشرية، ومساعد مدير موارد بشرية في قطاع «التوظيف»، بالإضافة إلى وظيفة أخصائي موارد بشرية في قطاع «الموارد البشرية».

وللتقدّم لشغل الوظائف الشاغرة.. رجاءً زيارة الموقع الإلكتروني لسوق العمل الافتراضية

https://careers.mohre.gov.ae/ar