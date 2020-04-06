شرطة دبي توضح الهدف من التدابير المتخذة لمواجهة "كورونا".. وتشدد على التباعد الجسدي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شددت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على ضرورة بقاء أفراد المجتمع في منازلهم وتقيدهم التام بالاجراءات الاحترازية المصاحبة لعمليات التعقيم الوطني التي تم تمديدها لمدة أسبوعين وعلى مدار الـ 24 ساعة، مؤكدة على ثقتها الكاملة بتكاتف الجمهور واستجابتهم في ظل الأزمة العالمية.



من جانبه قال مدير الإدارة العامة للعمليات، اللواء المهندس كامل بطي السويدي إن "شرطة دبي لديها من الضوابط الدقيقة التي تمكنها من تحديد خط سير الأشخاص الذين يتم رصدهم بوسائل الضبط، ومنها أجهزة الرادار أو الدوريات خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، سواء كانوا من الفئات المستثناة أو الأشخاص العاديين، وعلى سبيل المثال، إذا ادعى شخص أنه كان في طريقه لزيارة أمه أو والده المريض، فمن الطبيعي أن يكون مساره مباشرا من منزله إلى بيت الأم أو الأب، وكذلك الموظف في الفئات المستثناة، يفترض أن يكون مساره واضحا من منزله إلى مقر عمله أو الجهة التي يقصدها، وفي كلتا الحالتين تستطيع شرطة دبي التأكد ما إذا كان الشخص التزم بمساره، أو انحرف عنه لسبب أو آخر".



وأوضح أن القانون واضح، والهدف منه معروف للجميع، وهو تحقيق التباعد الجسدي كونه يمثل الوسيلة الوقائية الوحيدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو نقل العدوى، وجميع دول العالم اتخذت تدابير مماثلة لحماية شعوبها.



وأضاف أن تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية لمكافحة انتشار العدوى، وجميع الجهات المعنية في الدولة ىتعمل ليلا نهارا للخروج من الأزمة إلى بر الأمان، لذل يطل الالتزام بالتعليمات ركنا رئيسيا لتحقيق السلامة للجميع وتجاوز الظروف الراهنة.



وأكد أن الهدف من التدابير المتخذة ليس عرقلة حياة الناس أو مصالحها، وإلا ما أوجدت استثناءات، وإنما على العكس، حيث يتم النظر بمرونة في حالات محددة، مثل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الانتقال من إمارة إلى أخرى عبر إمارة دبي، إذ يتاح لهم التحرك من خلال شارع الإمارات "العابر سابقا".



ونوه السويدي إلى أن غرامة مخالفة الخروج من محال الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة، تبلغ 3 آلاف درهم، عدا المعلن عنها من الجهات المختصة، تبلغ 3 آلاف درهم، عدا حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وفئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر، وذلك وفقا للقرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، للحد من انتشار فير وس كورونا.