    شرطة دبي تُلغي مخالفات الرادار لمخالفي قرار تقييد الحركة الشامل منذ إعلانه وحتى تفعيل موقع التصاريح

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    أعلنت شرطة دبي عن إلغاء المخالفات التي تم رصدها عن طريق الرادارات للمخالفين لقرار تقييد الحركة الشامل، وذلك منذ الإعلان عن القرار في الساعة 8 من مساء 4 أبريل وحتى تفعيل موقع التصاريح.

    وشددت على أنه يتوجب على الجميع الحصول على التصريح قبل مغادرة العمل أو المنزل لتجنّب التعرض للمخالفات، والمساءلة القانونية، عبر https://dxbpermit.gov.ae/permits

    وأضافت شرطة دبي أنه لن يتم تفعيل رادارات ضبط المخالفين لقرار تقييد الحركة الشامل للأفراد الذين يتنقلون بين الإمارات مروراً بدبي  شرط استخدام الشوارع الخارجية وعدم التوقف في دبي.

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