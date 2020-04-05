شرطة دبي تُلغي مخالفات الرادار لمخالفي قرار تقييد الحركة الشامل منذ إعلانه وحتى تفعيل موقع التصاريح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شرطة دبي عن إلغاء المخالفات التي تم رصدها عن طريق الرادارات للمخالفين لقرار تقييد الحركة الشامل، وذلك منذ الإعلان عن القرار في الساعة 8 من مساء 4 أبريل وحتى تفعيل موقع التصاريح.

وشددت على أنه يتوجب على الجميع الحصول على التصريح قبل مغادرة العمل أو المنزل لتجنّب التعرض للمخالفات، والمساءلة القانونية، عبر https://dxbpermit.gov.ae/permits

وأضافت شرطة دبي أنه لن يتم تفعيل رادارات ضبط المخالفين لقرار تقييد الحركة الشامل للأفراد الذين يتنقلون بين الإمارات مروراً بدبي شرط استخدام الشوارع الخارجية وعدم التوقف في دبي.