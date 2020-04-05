6 تطبيقات ذكية تمكّنك من الحصول على خدمات "طرق دبي" خلال الحجر المنزلي

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات ابتداءً من اليوم 5 أبريل وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الا انها أكدت استمرار تقديم خدماتها للعملاء وتمكينهم من الحصول على خدمات الهيئة إلكترونياً عبر موقعها http://rta.ae، وكذلك تطبيقاتها الذكية التي تجمع كل الخدمات التي تقدمها عبر ستة تطبيقات يمكن تحميلها على الهاتف المحمول او على جهاز الحاسوب.

وتشمل تلك التطبيقات تطبيق "هيئة الطرق والمواصلات في دبي" RTA، وهو تطبيق تفاعليّ يضم 40 خدمة مصمّمة خصّيصاً لدعم السائقين ومستخدمي وسائل النقل العام ومراكز الخدمة ومحطات المترو والحافلات، إضافة إلى خدمة حجز مركبات الأجرة والمواقف وغيرها.

وتتضمن باقة التطبيقات، تطبيق "دبي درايف" الذي يوفّر خدمات تتعلق بملكيّة المركبة ومواقف المركبات إضافة إلى "سالك"، بالإضافة الى تطبيق "الطرق الذكيَّة" الذي يوفر توجيهاً معلوماتياً معززاً بالخرائط والنقل الحي للحركة المرورية بالصوت والصورة، وإعادة توجيه تلقائية، بالإضافة الى توفيره نافذة ملاحيّة للإرشاد من دون الحاجة لتفعيل الانترنت على الهاتف الجوَّال، وكذلك التنبيه بشأن السرعة القصوى أثناء القيادة.

ويوفر تطبيق " سالك الذكي" إدارة حساب سالك الخاص بالعميل في أي وقت ومن أي مكان، والاستعلام عن الرصيد، وتعبئة رصيد أي حساب سالك، وكذلك عرض وتحميل الكشوفات الشهرية، والاطلاع على معلومات سالك الإضافية.

وتشمل التطبيقات الذكية التابعة للهيئة تطبيقات مفيدة لمستخدمي وسائل المواصلات العامة، تشمل تطبيق "وجهتي"، الذي يعد مخطِّطاً للرحلات ودليلاً أساسياً للتنقل في دبي، بالإضافة الى تطبيق "سهيل" الذي يساعد مستخدمي وسائل المواصلات العامة على التنقّل داخل دبي بسرعة وسهولة، كما يمكن مستخدمه من إدارة حساب نول الخاص به، وحجز مركبات الأجرة الموجّهة بالتطبيقات الذكي.

أما بالنسبة لخدمات قطاع الأعمال، فإن تطبيق "خدمات قطاع الاعمال " يمكن العملاء من متابعة طلباتهم والاطّلاع على المناقصات الحالية والمستقبلية وطلب إعلانات تجارية ودفع الرسوم إلكترونياً وطلب إصدار شهادات عدم الممانعة الإلكترونية، إضافة إلى العديد من الخدمات المعلوماتية والتفاعلية المتعلقة بالقطاع.