17 فئة مستثناة من تقييد الحركة في دبي على مدار اليوم

المصدر: محمد فودة-دبي

استثنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي 17 فئة من قرارها بتقييد حركة الأفراد على مدار 24 ساعة خلال برنامج التعقيم الوطني، وسمحت اللجنة لهم بالخروج طوال اليوم، وهذه الفئات هي:

- الخدمات الصحية والكادر الطبي (المستشفيات والعيادات والصيدليات)

- منافذ بيع الغذاء (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)

- خدمات التوصيل (الغذاء والأدوية)

- المطاعم (يقتصر نشاطها على خدمات التوصيل فقط)

- سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية

- مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية

- القطاعات الصناعية (الصناعات المُكملة الضرورية)

- الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد

- الاتصالات

- الإعلام

- الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران

- الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية

- الخدمات الأمنية العامة والخاصة

- خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة

- الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

- وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات (الباصات) مع توقف حركة المترو والترام.

- الأعمال الإنشائية مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث مساء اليوم بالتنسيق مع "مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا" تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملاً وبمعدل 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف انحاء الإمارة، مع البدء في تطبيق تلك الإجراءات من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 4 أبريل، وعلى مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.