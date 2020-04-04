«الاقتصاد»: إجراءات لتسهيل دخول السلع .. والاقتصاد الوطني قوي ومرن

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أكدت وزارة الاقتصاد قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وحماية المستهلك.

وقال المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد حميد المهيري خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد"، إن الاقتصاد الوطني مرتبط بمختلف الأسواق العالمية، جعله ليس بمعزل عن آثار أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه في إطار جهود وزارة الاقتصاد لمواجهة تداعيات الأزمة، وضمان استمرارية الأعمال، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تتضمن فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة، تتضمن فرق العمل فريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار.

وتابع المهيري: «أنشأنا قاعدة بيانات بمنافذ البيع الرئيسية المسجلة، والتي يبلغ عددها أكثر من 1600 منفذ في مختلف أسواق الدولة، وقمنا بوضع خطة لحصر كميات المخزون المتوفر في الدولة من السلع الأساسية بصورة مستمرة، كما قامت الوزارة بالتنسيق المشترك بين الموردين، ومنافذ البيع لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة، والتنسيق مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية من الميناء إلى المستودع».

وأشار إلى أنه تم تقليص الإجراءات الجمركية في الدولة من يومين إلى ساعات فقط، وتم التعاون مع الموردين لتنويع مصادر الاستيراد، وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية المتأثرة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد، أو نتيجة تأثر حركة الشحن، كما تم التعاون مع الموردين لتنويع مصادر الاستيراد، وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية المتأثرة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد، أو نتيجة تأثر حركة الشحن.

وذكر أن فريق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة عمل على مراقبة الأسعار، والقيام بعمليات التفتيش على الأسواق بصورة دورية لتأمين حماية المستهلك، ومتابعة مدى التزام منافذ البيع، وتمت مضاعفة عدد موظفي مراكز شكاوى حماية المستهلك في الوزارة خلال الفترة الحالية لاستقبال كافة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت حداً أعلى تلتزم به كافة منافذ البيع بخصوص أسعار المعقمات والكمامات، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5%، وأكد أن أسواق الدولة لا تعاني من أي نقص، وعملية الإمداد والاستيراد تتم وفق الخطة الموضوعة، والإنتاج المحلي مستمر، والمخزون المتوافر يكفي لفترات طويلة، ودعا الجمهور إلى الاطمئنان والتسوق بمسؤولية، ومن خلال الشراء قدر الحاجة فقط.