«كهرباء الشارقة» توفر 10 خدمات ضرورية خلال برنامج التعقيم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنها وفرت 10 خدمات ضرورية خلال برنامج التعقيم الوطني، مبينة أنها استقبلت أكثر من 500 بلاغ من قبل الجمهور منذ بداية أزمة فيروس «كورونا»، تضمنت استفسارات وشكاوى وتم التعامل معها بشكل كامل وحلها.

وأوضحت أن من الخدمات الضرورية التي تقدمها للجمهور، توفير الطاقة والمياه بشكل مستمر لجميع مناطق الإمارة، وعمل صيانة باستمرار للخطوط، وتنفيذ المشروعات الحيوية من تركيب أعمدة إنارة وخطوط مياه وغاز وكهرباء، واستبدال الخطوط القديمة بأخرى جديدة، والرد على استفسارات الجمهور والشكاوى، وتوفير خدمة «وتس أب» للتواصل مع الجمهور عن بُعد.

وذكرت أنه تم إطلاق قناة للتواصل مباشرة مع رئيس الدائرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على مدار 24 ساعة وتتم متابعة جميع الاقتراحات والأفكار والشكاوى ودراستها والرد على أصحابها، وتوفير الفرق الفنية على مدار الساعة، والتعاون مع الجهات المختصة بالإمارة لحل أي مشكلة خاصة بالكهرباء أو المياه، ومتابعة وصول التيار الكهربائي للإشارات الضوئية بالشوارع، وتوفير سيارات متابعة الخطوط الهوائية في الضواحي.

وأشارت إلى أنها نفذت مشروعات عدة خلال الشهرين الماضيين، منها مشروع إنارة منطقة مويلح، والعمل جارٍ حالياً على مشروع تطوير شبكة كهرباء ومياه منطقة الخان، وتركيب خطوط جديدة بدلاً من القديمة لرفع كفاءة الشبكة، وتنظيم الضغوط والمحافظة على استمرار تقديم الخدمة، وسيتم الانتهاء من المشروع الأسبوع المقبل.

وبينت أنها قامت بالتعميم على جميع الموظفين والعمال في القطاع الفني بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضرورة تباعد العمال مسافة لا تقل عن مترين خلال فترة العمل، وارتداء الكمامات ومنع التجمعات، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لوقايتهم من الفيروسات والأمراض وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

- هيئة كهرباء ومياه الشارقة استقبلت 500 بلاغ من الجمهور منذ بداية أزمة «كورونا».