المصدر: الامارات اليوم

رسوم

طالب قارئ بتخفيض رسوم التحويلات في تطبيق شركة الأنصاري للصرافة عند دفع الحوالة بالبطاقة الائتمانية، نظراً لوجود مبالغة في رسوم التحويل، والتي تصل في بعض المبالغ إلى خمسة أضعاف رسوم التحويل من الفرع، وهو ما لا يشجع على التحول إلى استخدام التطبيق في ظل هذه الظروف الصحية.

مصرف

قال متعامل مع مصرف أبوظبي الإسلامي، إن سعر الصرف عند التحويل من تطبيق البنك مرتفع نسبياً، ما يقلل من أعداد المستفيدين منه.

بدل

اقترح قارئ زيادة بدل المخاطر للعاملين في الخدمات المعاونة خلال فترة الأزمة الحالية، لاسيما المعرضين للمخاطر، أو تتعلق وظائفهم بالتواصل مع الجمهور، أو العاملين في النظافة أو في متاجر التجزئة.

قياس

أثنى موظف يعمل في إحدى مؤسسات دبي على الإجراءات التي تقوم بها هذه المؤسسات، إذ تم تزويد حراس الأمن في مؤسستها بأجهزة قياس حراري لقياس من يدخلون إلى المؤسسة لمعرفة حالتهم الصحية.

إيجارات

طالب قراء ملاك البنايات بعدم التمسك بالقيم الإيجارية القديمة، وأن يقدموا التسهيلات للمستأجرين بتخفيض الإيجارات، ولو لفترة مؤقتة، إلى حين الانتهاء من ظروف مواجهة فيروس كورونا.

ترحيب

رحب قراء بالخطوة التي اتخذتها صحيفتا «الإمارات اليوم» و«البيان»، بالتوقف عن طباعة النسختين الورقيتين، اعتباراً من الغد، والاكتفاء بالنسختين الرقميتين، وذلك في إطار مساندة الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com