    رؤساء تحرير الصحف المحلية: نقف صفاً واحداً لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي

    المصدر:
    • الإمارات اليوم - دبي
    التاريخ:

    أكد رؤساء تحرير الصحف الإماراتية المحلية وقوفهم صفاً واحداً لتقديم المعلومات الصحيحة للقراء وتصديهم للشائعات وتعزيز الوعي في مواجهة فيروس #كورونا.

    وعبّروا عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الفرق المختصة من كوادر طبية وأمنية وغيرها في تطويق تداعيات الفيروس، مؤكدين ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتوجيهات والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية.

     

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