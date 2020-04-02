رؤساء تحرير الصحف المحلية: نقف صفاً واحداً لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكد رؤساء تحرير الصحف الإماراتية المحلية وقوفهم صفاً واحداً لتقديم المعلومات الصحيحة للقراء وتصديهم للشائعات وتعزيز الوعي في مواجهة فيروس #كورونا.

وعبّروا عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الفرق المختصة من كوادر طبية وأمنية وغيرها في تطويق تداعيات الفيروس، مؤكدين ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتوجيهات والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية.