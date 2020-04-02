رؤساء تحرير الصحف المحلية: نقف صفاً واحداً لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي

أكد رؤساء تحرير الصحف الإماراتية المحلية وقوفهم صفاً واحداً لتقديم المعلومات الصحيحة للقراء وتصديهم للشائعات وتعزيز الوعي في مواجهة فيروس #كورونا.
وعبّروا عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الفرق المختصة من كوادر طبية وأمنية وغيرها في تطويق تداعيات الفيروس، مؤكدين ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتوجيهات والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية.
الصحف الإماراتية.. صفاً واحداً متسلحاً بالالتزام والمهنية والقيم الوطنية لتقديم المعلومات الصحيحة... #معاً_قادرين على تجاوز تحدي #كورونا @Alroeya@AlBayanNews@alkhaleej@khaleejtimes@emaratalyoum@aletihadae@gulf_news#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/iokqUgxvp5— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 2, 2020