بالفيديو.. 4 جهات محلية تنفّذ برنامج التعقيم في منطقة نايف بدبي

تصل هيئة الصحة، والدفاع المدني، والشرطة، والبلدية، الليل بالنهار لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في منطقة نايف قلب دبي.
خصوصية المنطقة التجارية العريقة، جعلها محط اهتمام خاص لسلامة سكانها ومرتاديها.
4 جهات محلية تتكاتف لتنفيذ #برنامج_التعقيم_الوطني في منطقة نايف بدبي.#خلك_في_البيت #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/IsR4EjJCOe— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 2, 2020
هيئة الصحة في دبي وفرت للسكان كل احتياجاتهم خلال برنامج التعقيم.
منطقة نايف، قلب دبي ووسطها التجاري وكنزها التاريخي.. ميدان لجهد حكومي مكثف، لتكون جاهزة لاستقبال روادها.