بالفيديو.. 4 جهات محلية تنفّذ برنامج التعقيم في منطقة نايف بدبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تصل هيئة الصحة، والدفاع المدني ، والشرطة ، والبلدية ، الليل بالنهار لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في منطقة نايف قلب دبي.

خصوصية المنطقة التجارية العريقة، جعلها محط اهتمام خاص لسلامة سكانها ومرتاديها.

هيئة الصحة في دبي وفرت للسكان كل احتياجاتهم خلال برنامج التعقيم.

منطقة نايف، قلب دبي ووسطها التجاري وكنزها التاريخي.. ميدان لجهد حكومي مكثف، لتكون جاهزة لاستقبال روادها.