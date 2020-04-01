المصدر: الامارات اليوم

أسعار

تتمسك شركتا الاتصالات في الدولة بأسعار باقات الإنترنت، التي تعد مرتفعة نسبياً، على الرغم من حاجة أغلب المواطنين والمقيمين في الدولة إلى هذه التقنية، بسبب العمل عن بُعد والتعليم عن بُعد، ودعا قراء هيئة تنظيم الاتصالات إلى الضغط على هاتين الشركتين لتوفير باقات بأسعار معقولة، خصوصاً للأسر التي لديها أكثر من طالب.

مواصلات

طالب ذوو طلبة مدارس خاصة بإعادة رسوم المواصلات، للفترة التي توقف فيها التعليم الاعتيادي، واستعيض عنه بالتعليم عن بُعد.

تسوق

دعا قراء منافذ البيع المختلفة إلى انتهاج أسلوب التسوق الذكي، بما يتيح للمتسوقين اختيار السلع التي يريدونها من المنزل ومن دون الحاجة إلى الوجود في المتجر، مع إمكانية الدفع الذكي أيضاً، وذلك في ظل انتشار فيروس «كورونا» عالمياً.

مبادرات

أثنى مواطنون ومقيمون على المبادرات المجتمعية التي قدمها رجال أعمال وشخصيات عامة ومؤسسات، لمساندة الجهد الصحي في الدولة، خلال مواجهة جائحة «كورونا».

كمامات

طالب سكان في خورفكان بتوفير الكمامات الواقية في صيدليات المدينة، إذ يشكون من نفادها باستمرار، على الرغم من الحاجة الملحة إليها، خصوصا للأطفال وكبار والسن.

نفايات

رصد مواطنون في المنطقة الشرقية، التابعة لإمارة الشارقة، قيام الكثير من العمالة المساعدة بإلقاء النفايات بطريقة عشوائية أمام المنازل، وعدم وضعها في الحاويات المخصصة لهذه الغاية، ما يجعلها عرضة للتناثر بعد نبشها من القطط والكلاب السائبة.

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