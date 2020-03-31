محمد بن زايد: الإمارات لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف، موجهاً شكره للجهات والكوادر التي تحافظ على سمعة دولة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها، وذلك خلال لقاء مرئي مع المسؤولين عن مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حيث قال سموه: «تابعت خلال لقاء مرئي مع المسؤولين مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.. الإمارات، بفضل الله، لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف.. خالص الشكر للجهات وكوادرها الذين يحافظون على سمعة دولة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها».