محمد بن زايد يوجه بإنشاء مراكز لفحص "كورونا" من المركبة على مستوى الدولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح " من المركبة " لفحص فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " على مستوى الدولة، مماثلة لمواصفات المركز الذي افتتح أمس في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وسيتم خلال 10 أيام إقامة المراكز في دبي والشارقة (يخدم كذلك عجمان وأم القيوين)، وفي رأس الخيمة والفجيرة وفي مدينة العين والظفرة، لتقديم خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين على مستوى الدولة.

كما سيتم الإعلان عن أرقام التواصل وآليات حجز المواعيد قبل افتتاح المراكز.

ويأتي إطلاق المراكز في إطار حرص القيادة الحكيمة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.