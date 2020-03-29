"مترو دبي" يعود للخدمة النهارية وتغيير في مواعيد " الحافلات عبر المدن"

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

عاد مترو دبي قبل ساعات الى الخدمة بعد ان أتم عمليات التعقيم المكثفة ضمن تطبيق "برنامج التعقيم الوطني" الذي بدأ منذ ليل الخميس الماضي ليشمل وسائل المواصلات العامة بكل أنواعها والمرافق والشوارع في كل امارات الدولة ، على أن يتوقف يوميا في الفترة المسائية تنفيذا لقرار تمديد تطبيق "برنامج التعقيم الوطني" حتى 5 ابريل المقبل ، في وقت أعلنت فيه هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تغيير في أوقات رحلات الحافلات عبر المدن خلال فترة تنفيذ "برنامج التعقيم الوطني" لتكون الرحلة الأولى 7 صباحاً والأخيرة 4 مساءً بالنسبة لرحلات أبوظبي والفجيرة وحتا، فيما تكون الرحلة الأولى 7 صباحاً والأخيرة 5 مساءً بالنسبة لرحلات الشارقة وعجمان.

وتوقفت خدمة مترو دبي منذ بدء تطبيق "برنامج التعقيم الوطني" (خلال الفترة بين 8 مساء و 7 صباحا) وذلك ليتسنى لفرق التعقيم اجراء عمليات تعقيم مكثفة للمحطات ومرافقها وكذلك القطارات وعرباتها بكل تفاصيلها الداخلية والخارجية، علما ان المترو وكل وسائل المواصلات العامة تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم يومية سبقت تطبيق البرنامج.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد باشرت بتطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بحماية صحة وسلامة مستخدمي وسائل المواصلات العامة في الإمارة، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية التي تتخذها للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، شملت التحكم في عدد ركاب مترو دبي وحافلات المواصلات العامة في كل رحلة للحفاظ على مسافة آمنة بين الركاب، مع إغلاق المحطات المكيفة المخصصة لانتظار الحافلات.

وتوفر الهيئة مركبات الأجرة والحافلات العامة بدلا من خدمة المترو، أثناء تقييد الحركة في ساعات الليل خلال فترة التعقيم الوطني بهدف ضمان وتسهيل انتقال الركاب من الفئات المستثناة بسبب ظروف عملهم.

ودعت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى عدم استخدام وسائل النقل العام إلا للضرورة، والتخطيط المسبق لرحلاتهم اليومية وتوقع التأخير نظراً للتحكم في عدد ركاب وسائل النقل.