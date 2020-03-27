تفعيل اللوحات الذكية في طرق عجمان للتنبيه بالسرعات وبث التوعية

عززت القيادة العامة لشرطة عجمان جهودها التوعوية من خلال تركيب 10 لوحات إلكترونية ذكية في طرق إمارة عجمان، تتميز بتقنية ذكية لقياس سرعات المركبات وتنبيه السائقين المسرعين بتخفيف السرعة، وتحفيز السائقين الملتزمين بتقديم رسائل الشكر، مصحوبة بوجوه معبرة مبتسمه أو حزينة حسب سرعة سائق المركبة.

كما تستخدم لبث رسائل التوعية الأمنية المختلفة، حيث فعلت شرطة عجمان هذه اللوحات الالكترونية لتوجيه الجمهور بالبقاء في المنزل " خلك في البيت " stay home” باللغتين العربية والإنجليزية، دعما لجهود الدولة في التصدي لمرض كورونا ومكافحة انتشاره.

ووزعت شرطة عجمان اللوحات في عدد من الطرق الرئيسية في الإمارة مثل شارع الكورنيش وشارع خليفة وشارع الحميدية وبعض الطرق الهامة والمناطق السكنية في الامارة.